Sarabia: “Cuando te pones 2-0 hay que manejar mejor el partido”

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- El técnico del Elche, Eder Sarabia, afirmó este lunes tras el empate ante el Sevilla en el Martínez Valero (2-2) que su equipo debió “manejar mejor el partido” tras dominarlo por 2-0 en la segunda parte.

“El partido no estaba por juego para el 2-0, pero nos hemos desordenado, ellos han hecho cambios y no hemos decidido bien. Quizás no he explicado bien a los que han salido lo que hacía falta”, reflexionó el preparador, que admitió estar “triste y enfadado” por el resultado.

“Tenemos 24 puntazos y estamos peleando contra transatlánticos. Hay que valorar lo que estamos haciendo, que es una barbaridad, pero tenemos que dar un poquito más para competir en esta liga”, incidió.

“En juego y sensaciones el partido no me ha gustado demasiado, pero somos unos recién ascendidos y hemos jugado ante un equipo poderoso que, aunque no está bien, tiene capacidad”, reflexionó el vasco.

Sarabia lamentó los errores individuales en acciones defensivas que le costaron a su equipo el triunfo, pero recalcó que si hubieran sido "más precisos" en otras acciones ofensivas tendrían que haber ganado.

“Nos va a tocar seguir creciendo y peleando”, añadió el vizcaíno, que no quiso opinar sobre la acción del penalti señalado contra el Elche.

“Voy a morderme la lengua porque me he marcado ese propósito. Lo más inteligente es centrarnos en lo que podemos controlar e ir a lo nuestro”, señaló. EFE

