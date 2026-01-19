Sánchez se traslada esta mañana a la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traslada esta mañana a la zona del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para conocer de primer mano la situación, ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Sánchez suspendió anoche su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya está en Córdoba camino del lugar donde este domingo se produjo el accidente.

Al menos 39 personas han fallecido en el siniestro y un total de 48 permanecen ingresadas, entre ellas cinco menores.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFECOM