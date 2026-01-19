Espana agencias

Sánchez cancela todas las reuniones con los partidos que iba a mantener esta semana

(Actualiza la noticia NA1183 con la cancelación de todas las reuniones previstas esta semana)

Madrid, 19 ene (EFE).- Todas las reuniones previstas para esta semana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los representantes de varios partidos con presencia en el Congreso para abordar un hipotético envío de tropas a Ucrania, se han cancelado a consecuencia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

El Ejecutivo ha informado de la anulación de todos esos encuentros después de que en la noche del domingo ya se avanzara que se cancelaba el que estaba previsto para esta tarde en el Palacio de la Moncloa con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Esa iba a ser la primera de las reuniones, y el martes iba a continuar la ronda con los portavoces del Congreso de Sumar y ERC, Verónica Martínez Barbero y Gabriel Rufián, respectivamente.

El mismo martes, Sánchez iba a viajar a la localidad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial, y a su regreso, iba a continuar el jueves sus reuniones recibiendo a la portavoz de EH Bilud, Mertxe Aizpurua, y a la del PNV, Maribel Vaquero.

Todas esas reuniones (como el viaje a Davos) se han cancelado también, y el gabinete del presidente del Gobierno estará en contacto con los partidos para fijar nuevas fechas de esos encuentros.

Sánchez se desplazará este lunes a la zona del accidente, que ha provocado al menos 39 víctimas mortales y más de cien heridos.

También está previsto que lo hagan en las próximas horas la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE

