Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario de Adamuz

Adamuz (Córdoba) 19 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro que ha causado al menos 39 fallecidos. EFECOM
