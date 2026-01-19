Espana agencias

Roberto Bautista se hunde ante Shang

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El español Roberto Bautista cayó eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia superado por el chino Juncheng Shang que aprovechó el bajón físico del español en el tramo final para cerrar el triunfo en cuatro sets (6-4, 6-7(2), 6-4 y 6-0), en dos horas y 56 minutos.

El castellonense que llegó a ser el noveno jugador del mundo hace siete años, ahora situado en el puesto 91, a sus 37 años, afrontaba su decimoquinta presencia en Melborune. En las tres últimas no logró pasar la primera eliminatoria.

En esta ocasión no fue suficiente con el habitual carácter batallador de Bautista para progresar en el torneo. Fue superado por un adversario más fresco. Los cuartos de final del 2019 fue el mejor resultado en el primer Grand slam de la temporada del español que cuenta con doce títulos aunque el último en Amberes en el 2024, su última final.

El veterano jugador español sufrió su tercera derrota seguida. tras caer en el segundo tramo de Winston Salem, en agosto pasado y el Abierto de Estados Unidos, dejó de competir en el 2025. Reapareció en Auckland el pasado día 13 pero cayó en el primer partido.

Juncheng Shang jugará en segunda ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el neerlandés Botic Van de Zandschulp. EFE

EFE

