Renault alcanza los 11 millones de vehículos fabricados en su factoría de Valladolid

Valladolid, 19 ene (EFECOM).- Renault Group ha alcanzado la cifra de 11 millones de vehículos fabricados en su factoría de Valladolid, que este año cumple su 75 aniversario, con un total de 23 modelos -algunos con diferentes versiones-, entre los que se encuentran los icónicos R5, R4, Clio o Captur.

La factoría de Valladolid, constituida el 29 de diciembre de 1951 como Fabricación de Automóviles Sociedad Anónima (FASA), fue el germen de Renault Group en España, ha recordado la multinacional en nota de prensa, en la que destaca su capacidad de adaptación y crecimiento competitivo.

Dos años más tarde, en agosto de 1953, los once primeros Renault 4C salieron de cadena de Montaje 1 y, desde entonces, se han producido 11 millones de vehículos, con 23 modelos en total, entre ellos, el R5, R4, R12 y Clio, y los más actuales Renault Captur y Symbioz.

La originaria factoría de Montaje 1, que cerró en 1991, produjo más de 2,4 millones de vehículos; le tomó el relevo la factoría de Montaje 2, inaugurada en 1972, en la que actualmente trabajan más de 2.200 personas, con una producción diaria de 1.000 unidades de Captur y Symbioz.

Esta factoría acumula una producción de 8,6 millones de vehículos desde que el primer Renault R8 saliera por la línea de producción, ha indicado la compañía, que recuerda que desde Valladolid se han exportado éxitos mundiales, entre ellos el Renault Clio, con una producción cercana a los 3 millones.

Renault Group ha destacado que la de Valladolid es una de las factorías que han sabido adaptarse a los tiempos, y se ha convertido es un referente en tecnología y digitalización, manteniendo la calidad desde la competitividad, llegando a exportar a 28 países.

Los trabajadores de la factoría, acompañados por el Comité de Dirección, han celebrado los 11 millones de vehículos con una foto de familia realizada en el taller de Montaje, junto a un histórico 4/4 y los dos modelos actuales que se producen en esta factoría: Renault Captur y Renault Symbioz.EFECOM