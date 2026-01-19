Puente sitúa en el 2 de febrero la reapertura total de la conexión Madrid-Andalucía

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el "horizonte" para reanudar de forma completa la conexión ferroviaria entre el centro y el sur peninsular es de "en torno al 2 de febrero", según le ha comunicado Adif.

En declaraciones a La Sexta, Puente ha explicado que Adif trabaja en la hipótesis de habilitar una de las dos vías "lo antes posible y circular por una vía durante unos días" para poder reabrir esas rutas cuanto antes.

Esa circulación se realizaría con una velocidad mucho menor, pero permitiría reabrir ese tramo, permitiendo así retomar la conexión de alta velocidad entre el centro peninsular y Andalucía, suspendida desde que se produjera el accidente este domingo.

No obstante, esta reapertura parcial provocaría que los tiempos de la línea se "resintieran", aunque, en paralelo, Adif trabaja en "un horizonte temporal" de una reanudación total del servicio para el 2 de febrero.

Entretanto, aerolíneas como Iberia o Air Europa han añadido vuelos y reforzado la flota de aviones en los mismos para aumentar la capacidad diaria entre Madrid y Sevilla, y Madrid y Málaga, con el objetivo de aumentar las frecuencias entre estos puntos.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada ha estado suspendida tras el accidente de Adamuz (Córdoba). EFECOM