Presidente de Renfe advierte de que la razón del accidente puede tardar días en conoccerse

Madrid, 19 ene (EFE).- El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario en el que han muerto, al menos, 39 personas, tardarán días en conocerse, al igual que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad, donde el siniestro de dos trenes se produjo con unos veinte segundos de decalaje.

En declaraciones a la Cadena SER, el responsable de Renfe, que lleva toda la noche en el lugar del suceso, también ha adelantado que lo más previsible es que aumente el número de fallecidos, dadas las dificultades para acceder a los restos de algunos de los vagones accidentados.

Según ha explicado, se trata de un siniestro "en circunstancias extrañas", con lo que "lo peor que podemos hacer ahora es especular".

Habrá que dejar trabajar a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que, ha recordado, es un organismo independiente al que tanto Iryo como Renfe están "poniendo toda la información a su disposición".

"Ayer ya estaban aquí desplegados" técnicos de la CIAF, ha dicho al respecto, para añadir que, en su opinión, no podrá haber "una respuesta concluyente" sobre su investigación "hasta que pasen varios días".

El hecho de que el accidente haya ocurrido en una recta, sobre un tramo de vía que está limitado a 250 kilómetros por hora -mientras que los trenes iban a 205 y 210 km/h, respectivamente-, permite pensar, ha subrayado, que no era un problema de exceso de velocidad.

Además, ha indicado que es una vía que se había reparado en mayo de 2025 y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

Así que, en su opinión, "tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura".

De hecho, tampoco se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía, según Fernández Heredia, que ha adelantado que las ruedas del tren no se han localizadas todavía.

En cualquier caso, ha detallado que el sistema de seguridad de la vía hace que, "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".

Pero, en este caso, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha afirmado.

"Las personas que estuvieran con vida han sido todas evacuadas, pero es muy difícil saber si todavía quedan cadáveres", aunque "posiblemente sí", ha asegurado el responsable de la empresa ferroviaria, en línea con lo afirmado también por otras autoridades, ya que "los dos primeros coches del tren de Renfe, un Alvia, están absolutamente desintegrados" y el acceso es "muy complicado".

Según sus explicaciones, estaba previsto que esta mañana llegara al lugar del suceso una primera grúa de gran tonelaje y luego, una vez acabados estos trabajos, habrá que rehacer la estructura, y "eso va a llevar" tiempo, por lo que la recuperación del tráfico por la vía de alta velocidad va a tardar "más de tres y más de cuatro días. EFE