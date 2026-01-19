Espana agencias

Piden 23 años de cárcel para la pareja acusada de dar "golpes y zarandeos violentos" a su recién nacida en Xinzo

El Ministerio Fiscal pide una pena de 23 años de prisión para cada uno de los progenitores acusados de un delito de matrato habitual y cuatro delitos de lesiones al propinar "golpes y zarandeos violentos" a su hija recién nacida en el municipio ourensano de Xinzo de Limia a finales de 2022.

En concreto, el letrado de la defensa y el representante de Fiscalía no han alcanzado conformidad en la Audiencia Previa celebrada el pasado jueves Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, quedando fijado el juicio para el 17 de junio de 2026.

Según recoge el escrito fiscal, la hija de los acusados, nacida el 17 de septiembre de 2022, fue sometida entre octubre y diciembre de ese mismo año a "golpes y zarandeos violentos de forma reiterada", con ánimo de "atentar contra la integridad física" de la menor o a sabiendas de que dichas acciones "iban a causar lesiones" al bebé, "pese a lo cual continuaron realizándolas".

Asimismo, el escrito de acusación señala que, como consecuencia de los golpes, la menor sufrió fracturas en costado, fémur y tibia, contusión modular y diversos hematomas y hemorragias, necesitando para su curación intervenciones quirúrgicas y un año de incapacidad impeditiva, permaneciendo hospitalizada en la UCI durante 12 días.

Por ello, Fiscalía pide para cada uno de los acusados tres años de prisión por el delito de maltrato habitual, y cinco años por cada uno de los cuatro delitos de lesiones, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la menor y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

En esta línea, en concepto de responsabilidad civil, Ministerio Fiscal solicita el pago de una indemnización de 13.328,55 euros por el tiempo en el que tardaron en sanar las lesiones, y de 12.000 euros por daño moral.

Según se clarifica en el escrito, ambos progenitores cuentan ya con la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor a menos de 200 metros durante la tramitación de la causa, por auto en fecha del 9 de diciembre de 2022.

