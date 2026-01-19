Espana agencias

Petrolera kazaja detiene las operaciones de dos grandes yacimientos tras un incendio

Astaná, 19 ene (EFECOM).- La compañía petrolera kazaja Tenguizshevroil informó hoy del cese temporal de las operaciones de los importantes yacimientos Tenguiz y Korolévskoe para paliar las consecuencias de un incendio en las redes eléctricas que tuvo lugar la víspera.

"Esta decisión se tomó en vistas a la situación que afectó algunos sistemas de distribución de la energía eléctrica en estas instalaciones industriales", señaló la empresa que cuenta con capital kazajo y estadounidense.

En estos momentos los servicios técnicos de la compañía trabajan para establecer los motivos de la avería y solucionar de modo seguro esta situación, añadió Tenguizshevroil, que cuenta con participación de la estadounidense Chevron.

Este domingo tuvo lugar el incendio en el transformador de una turbina de gas que alimenta el yacimiento de Tenguiz, según informó la víspera el servicio de prensa de la petrolera kazaja KazMunaiGaz.

Las llamas fueron sofocadas en breve y la situación está bajo control, según las autoridades de la nación centroasiática.

Tenguizshevroil es la mayor empresa conjunta de Kazajistán dedicada a la prospección y extracción de crudo en el yacimiento de Tenguiz, con participación de Chevrón (50 %), KazMunaiGaz (20 %), ExxonMovil (25 %) y Lukoil (5 %).EFECOM

