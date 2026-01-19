Permanecen ingresados 41 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente de trenes

Sevilla, 19 ene (EFECOM).- Un total de 41 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 81; mientras que 41 permanecen ingresados, 12 de ellos en UCI de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).

En planta ya se encuentran 25 heridos, ocho en Reina Sofía, dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, dos en el Alto Guadalquivir, y uno trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 122 pacientes asistidos, 117 adultos y cinco niños, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La vida de los heridos en el accidente que se encuentran hospitalizados en la UCI, entre ellos un niño, no corre peligro, según ha desvelado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno. EFECOM