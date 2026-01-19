Espana agencias

Pascual: "El equipo está un poco cansado mentalmente"

Guardar

Barcelona, 19 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha explicado este lunes, en la víspera del partido de la Euroliga contra el Dubai Basketball en el Palau Blaugrana, que su equipo está "un poco cansado mentalmente" después de haber hecho "un esfuerzo muy grande para voltear una situación muy complicada".

"Estamos en ese momento un poco de bajón mental que hace que las piernas no vayan tan rápido, y esto se tiene que recuperar rápidamente", ha explicado el preparador de Gavà en unas declaraciones difundidas por el club azulgrana.

El Barça regresó en la noche del domingo a Barcelona tras ganar en la pista del San Pablo Burgos (79-80) y afrontará el tercer encuentro en cinco días, una situación por la que Pascual admite que el equipo va "acumulando" esfuerzos y ante la que, en su opinión, será importante "conectar bien mentalmente con el partido" de este martes.

"Espero que sea el partido que nos empuje había arriba y nos ayude a recuperar las buenas sensaciones", ha asegurado Pascual sobre el duelo contra el Dubai, del que ha destacado que "tiene 17 jugadores top" en una plantilla "espectacular" que ya "ha demostrado que puede ganar a cualquiera".

Pascual ha subrayado que deberán "jugar muy bien para ganar" y ha incidido en el poderío físico de su rival, un aspecto que considera especialmente relevante por la baja del lesionado Will Clyburn en la posición de alero.

"Igualar su físico es muy complicado, en algunas posiciones nos costará defender, pero lo tenemos que suplir con intensidad, estando unidos, siendo agresivos y recuperando la confianza. Necesitaremos la frescura mental que nos ha faltado últimamente. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea y estar preparados", ha añadido.

Por su parte, el capitán del Barça, Tomas Satoransky, ha señalado que en los dos últimos partidos el equipo no ha "jugado a muy buen nivel", y le faltó "mover el balón y tomar buenas decisiones en ataque", aunque ha remarcado la importancia de haber ganado en Burgos para "cambiar el estado mental" de la plantilla.

"Hay trabajar para recuperar la mejor versión del equipo. La defensa es algo que no te puede faltar para ganar en la Euroliga. El partido contra el Dubai será físicamente una batalla. Tienen jugadores con mucho talento individual como Bacon, Kabengele y Musa, y tendremos que estar sólidos en la defensa del uno contra uno", ha analizado.

Satoransky ha explicado que se siente "muy bien en el equipo", aunque ha expresado su deseo de "no tener tantos altibajos" en el futuro para "apoyar al equipo de forma consistente", y ha elogiado a Pascual, con quien ya coincidió en su primera etapa en el Barça (2014-2016).

"Es un entrenador muy significativo para mi carrera. Lo tuve justo antes de ir a la NBA y me presentó el baloncesto de alto nivel. Es muy exigente conmigo, pero a la vez confío mucho en él", ha comentado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brahim: "Me duele el alma"

Infobae

Álex Lodos tendrá que esperar a la vuelta liguera para su debut esta temporada con Ademar

Infobae

Julio Iglesias pide archivar la denuncia de presuntas agresiones sexuales por "falta de jurisdicción" de España

Julio Iglesias pide archivar la

Ceuta contará con la primera incubadora alta tecnología turística de gran nivel

Infobae

Iñaki Williams: "Nos sentimos perjudicados"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

ECONOMÍA

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”