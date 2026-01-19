Pascual: "El equipo está un poco cansado mentalmente"

Barcelona, 19 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha explicado este lunes, en la víspera del partido de la Euroliga contra el Dubai Basketball en el Palau Blaugrana, que su equipo está "un poco cansado mentalmente" después de haber hecho "un esfuerzo muy grande para voltear una situación muy complicada".

"Estamos en ese momento un poco de bajón mental que hace que las piernas no vayan tan rápido, y esto se tiene que recuperar rápidamente", ha explicado el preparador de Gavà en unas declaraciones difundidas por el club azulgrana.

El Barça regresó en la noche del domingo a Barcelona tras ganar en la pista del San Pablo Burgos (79-80) y afrontará el tercer encuentro en cinco días, una situación por la que Pascual admite que el equipo va "acumulando" esfuerzos y ante la que, en su opinión, será importante "conectar bien mentalmente con el partido" de este martes.

"Espero que sea el partido que nos empuje había arriba y nos ayude a recuperar las buenas sensaciones", ha asegurado Pascual sobre el duelo contra el Dubai, del que ha destacado que "tiene 17 jugadores top" en una plantilla "espectacular" que ya "ha demostrado que puede ganar a cualquiera".

Pascual ha subrayado que deberán "jugar muy bien para ganar" y ha incidido en el poderío físico de su rival, un aspecto que considera especialmente relevante por la baja del lesionado Will Clyburn en la posición de alero.

"Igualar su físico es muy complicado, en algunas posiciones nos costará defender, pero lo tenemos que suplir con intensidad, estando unidos, siendo agresivos y recuperando la confianza. Necesitaremos la frescura mental que nos ha faltado últimamente. Tenemos que sacar fuerzas de donde sea y estar preparados", ha añadido.

Por su parte, el capitán del Barça, Tomas Satoransky, ha señalado que en los dos últimos partidos el equipo no ha "jugado a muy buen nivel", y le faltó "mover el balón y tomar buenas decisiones en ataque", aunque ha remarcado la importancia de haber ganado en Burgos para "cambiar el estado mental" de la plantilla.

"Hay trabajar para recuperar la mejor versión del equipo. La defensa es algo que no te puede faltar para ganar en la Euroliga. El partido contra el Dubai será físicamente una batalla. Tienen jugadores con mucho talento individual como Bacon, Kabengele y Musa, y tendremos que estar sólidos en la defensa del uno contra uno", ha analizado.

Satoransky ha explicado que se siente "muy bien en el equipo", aunque ha expresado su deseo de "no tener tantos altibajos" en el futuro para "apoyar al equipo de forma consistente", y ha elogiado a Pascual, con quien ya coincidió en su primera etapa en el Barça (2014-2016).

"Es un entrenador muy significativo para mi carrera. Lo tuve justo antes de ir a la NBA y me presentó el baloncesto de alto nivel. Es muy exigente conmigo, pero a la vez confío mucho en él", ha comentado. EFE