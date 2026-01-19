Espana agencias

Oriol Cardona: Paquito Fernández Ochoa fue pionero y es historia pura del deporte español

Guardar

Adrián R. Huber

Madrid, 19 ene (EFE).- Casi un desconocido para el gran público, Oriol Cardona, la gran figura del esquí de montaña hispano, puede convertirse, dentro de un mes y de un plumazo, en la más grande estrella de toda la historia del olimpismo invernal español si confirma los pronósticos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

En una entrevista con la Agencia EFE, Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) y que el pasado jueves ganó en Courchevel (Francia) la prueba de la Copa del Mundo de sprint -modalidad en la que es doble campeón mundial y de Europa y que debutará en el calendario olímpico-, comenta cómo enfoca su puesta a punto para los Juegos y qué le inspira la figura de Francisco Fernández Ochoa, el irrepetible 'Paquito', único campeón olímpico invernal español.

Pregunta: ¿Cómo es su plan personal, ahora, hasta los Juegos? Sus pruebas, en Bormio, no son hasta el último fin de semana de la cita olímpica.

Respuesta: Entrenar, entrenar y entrenar. Quedan otras dos Copas del Mundo más, Andorra y Boi Taüll (Lleida), que vienen seguidas (los dos próximos fines de semana. En una vamos a correr el sprint (la de Andorra) y en la otra, relevo y sprint; así también veremos a Anita (la granadina Ana Alonso, que se lesionó gravemente al ser arrollada hace tres meses por un coche, cuando entrenaba en bicicleta; y que volvió a competir, con buenas sensaciones, el pasado fin de semana, en Courchevel); cómo reacciona su rodilla a todo un circuito entero y a un apretón así.

Así que quedan estas dos Copas del Mundo; y luego hay dos semanas o tres hasta los Juegos. Y hasta entonces, a seguir entrenando.

P: ¿Y dónde hará la puesta a punto final para los Juegos? ¿En casa? ¿En Italia?

R: La idea es estar en casa, cuanto más tiempo mejor. Al final es donde me siento cómodo y donde salen los buenos entrenamientos (en Font Romeu, Pirineo francés). En Bormio ya competimos el año pasado y ya sabemos cómo será. Nos conocemos el sitio, porque en pretemporada estuvimos esquiando allí, en el Stelvio, para buscar nieve.

Así que eso: será estar en casa y moverse para competir en Andorra y en Boí; y luego regresar a casa. En la Cerdanya hay condiciones muy buenas para entrenar; hay altitud, hay nieve; estoy próximo a casa (Banyoles) y me alojo allí durante todo el invierno.

P: ¿Cuál es su primer recuerdo de unos Juegos Olímpicos de invierno?

R: (duda) Las disciplinas que más miraba eran las de esquí alpino; pero no me acuerdo exactamente. No recuerdo qué Juegos eran, la verdad.

P: Y de unos Juegos en general, ¿lo es de una cita de verano o de invierno?

R: Bueno, cuando estaba el mítico (velocista jamaicano) Usain Bolt ganando al tiempo que batía récords de 100 y de 200; sacando ahí todas las medallas que podía sacar.

El atletismo lo sigo bastante. Últimamente me gustan las carreras de 1.500, con (Jakob) Ingebrigtsen y lo sigo algo más, pero no sé cuál es exactamente mi primer recuerdo olímpico; aunque es alguno relacionado con Usain Bolt.

P: ¿De pequeño, o de joven, alguna vez soñó con ser olímpico?

R: La verdad es que no, porque mi camino me ha llevado a hacer pruebas que no eran olímpicas, como el trail o el esquí de montaña; y, claro, partiendo de la base de que tu deporte no es olímpico, ya no sueñas con ello. Pero bueno, sí que vengo del atletismo, de pequeño he corrido mucho; y aún así tampoco pensaba en los Juegos, porque al nivel que estaba yo no te daba para soñar con eso. Yo sueño con cosas realistas (ríe).

P: Bueno, ahora ya puede soñar.

R: Sí, ahora ya sí. Pero en ese momento, no. No lo pensaba.

P: ¿Cuándo se enteró y cómo reaccionó, cuando conoció la noticia de que el deporte que usted domina iba a ser olímpico?

R: Me acuerdo de que estaba en casa, en Banyoles, porque había voces, había cierto ruido de que a ver si entraba o a ver si no (en el calendario olímpico; y me acuerdo que cuando me lo dijeron estaba aquí en casa y fue un momento muy alegre, porque ahí decidí y ya tenía claro de que iría a por ello, cien por cien.

Fue un golpe de motivación y de ánimo para dar lo mejor de mi.

Eso creo que pasó hace dos años. En verano

P: Usted tenía doce cuando murió Paco Fernández Ochoa, en 2006. ¿Sabía quién era 'Paquito', entonces?

R: ¿Qué iba a saber yo, con doce años? No, no. No lo sabía. Lo he sabido más tarde, cuando empecé a interesarme más por el tema. Pero en ese momento no lo sabía, no.

P: ¿Qué le sugiere, el nombre de 'Paquito'?

R: Bueno. Fue un pionero, una referencia. Al final es la única medalla de oro que hay en España de deportes de invierno. Y es historia pura del deporte español.

P: ¿Y qué le sugiere que, si las cosas van de la mejor manera posible, se 'sentará en la mesa' del gran Paco Fernández Ochoa?

R: (duda un rato) Prefiero no pensar en eso. Será paso a paso. Y ya veremos. No es algo en lo que piense ahora mismo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España

Infobae

¿Puede ChatGPT aconsejar a futuros universitarios?: Un estudio pone a prueba a la IA

Infobae

Corberán: “Tenemos ganas de rebelarnos en la Liga”

Infobae

La hora de Rafa Jódar

Infobae

UA: La victoria de Senegal en la Copa de África refleja "el orgullo continental"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival