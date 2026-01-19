Oriol Cardona: Paquito Fernández Ochoa fue pionero y es historia pura del deporte español

Adrián R. Huber

Madrid, 19 ene (EFE).- Casi un desconocido para el gran público, Oriol Cardona, la gran figura del esquí de montaña hispano, puede convertirse, dentro de un mes y de un plumazo, en la más grande estrella de toda la historia del olimpismo invernal español si confirma los pronósticos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

En una entrevista con la Agencia EFE, Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) y que el pasado jueves ganó en Courchevel (Francia) la prueba de la Copa del Mundo de sprint -modalidad en la que es doble campeón mundial y de Europa y que debutará en el calendario olímpico-, comenta cómo enfoca su puesta a punto para los Juegos y qué le inspira la figura de Francisco Fernández Ochoa, el irrepetible 'Paquito', único campeón olímpico invernal español.

Pregunta: ¿Cómo es su plan personal, ahora, hasta los Juegos? Sus pruebas, en Bormio, no son hasta el último fin de semana de la cita olímpica.

Respuesta: Entrenar, entrenar y entrenar. Quedan otras dos Copas del Mundo más, Andorra y Boi Taüll (Lleida), que vienen seguidas (los dos próximos fines de semana. En una vamos a correr el sprint (la de Andorra) y en la otra, relevo y sprint; así también veremos a Anita (la granadina Ana Alonso, que se lesionó gravemente al ser arrollada hace tres meses por un coche, cuando entrenaba en bicicleta; y que volvió a competir, con buenas sensaciones, el pasado fin de semana, en Courchevel); cómo reacciona su rodilla a todo un circuito entero y a un apretón así.

Así que quedan estas dos Copas del Mundo; y luego hay dos semanas o tres hasta los Juegos. Y hasta entonces, a seguir entrenando.

P: ¿Y dónde hará la puesta a punto final para los Juegos? ¿En casa? ¿En Italia?

R: La idea es estar en casa, cuanto más tiempo mejor. Al final es donde me siento cómodo y donde salen los buenos entrenamientos (en Font Romeu, Pirineo francés). En Bormio ya competimos el año pasado y ya sabemos cómo será. Nos conocemos el sitio, porque en pretemporada estuvimos esquiando allí, en el Stelvio, para buscar nieve.

Así que eso: será estar en casa y moverse para competir en Andorra y en Boí; y luego regresar a casa. En la Cerdanya hay condiciones muy buenas para entrenar; hay altitud, hay nieve; estoy próximo a casa (Banyoles) y me alojo allí durante todo el invierno.

P: ¿Cuál es su primer recuerdo de unos Juegos Olímpicos de invierno?

R: (duda) Las disciplinas que más miraba eran las de esquí alpino; pero no me acuerdo exactamente. No recuerdo qué Juegos eran, la verdad.

P: Y de unos Juegos en general, ¿lo es de una cita de verano o de invierno?

R: Bueno, cuando estaba el mítico (velocista jamaicano) Usain Bolt ganando al tiempo que batía récords de 100 y de 200; sacando ahí todas las medallas que podía sacar.

El atletismo lo sigo bastante. Últimamente me gustan las carreras de 1.500, con (Jakob) Ingebrigtsen y lo sigo algo más, pero no sé cuál es exactamente mi primer recuerdo olímpico; aunque es alguno relacionado con Usain Bolt.

P: ¿De pequeño, o de joven, alguna vez soñó con ser olímpico?

R: La verdad es que no, porque mi camino me ha llevado a hacer pruebas que no eran olímpicas, como el trail o el esquí de montaña; y, claro, partiendo de la base de que tu deporte no es olímpico, ya no sueñas con ello. Pero bueno, sí que vengo del atletismo, de pequeño he corrido mucho; y aún así tampoco pensaba en los Juegos, porque al nivel que estaba yo no te daba para soñar con eso. Yo sueño con cosas realistas (ríe).

P: Bueno, ahora ya puede soñar.

R: Sí, ahora ya sí. Pero en ese momento, no. No lo pensaba.

P: ¿Cuándo se enteró y cómo reaccionó, cuando conoció la noticia de que el deporte que usted domina iba a ser olímpico?

R: Me acuerdo de que estaba en casa, en Banyoles, porque había voces, había cierto ruido de que a ver si entraba o a ver si no (en el calendario olímpico; y me acuerdo que cuando me lo dijeron estaba aquí en casa y fue un momento muy alegre, porque ahí decidí y ya tenía claro de que iría a por ello, cien por cien.

Fue un golpe de motivación y de ánimo para dar lo mejor de mi.

Eso creo que pasó hace dos años. En verano

P: Usted tenía doce cuando murió Paco Fernández Ochoa, en 2006. ¿Sabía quién era 'Paquito', entonces?

R: ¿Qué iba a saber yo, con doce años? No, no. No lo sabía. Lo he sabido más tarde, cuando empecé a interesarme más por el tema. Pero en ese momento no lo sabía, no.

P: ¿Qué le sugiere, el nombre de 'Paquito'?

R: Bueno. Fue un pionero, una referencia. Al final es la única medalla de oro que hay en España de deportes de invierno. Y es historia pura del deporte español.

P: ¿Y qué le sugiere que, si las cosas van de la mejor manera posible, se 'sentará en la mesa' del gran Paco Fernández Ochoa?

R: (duda un rato) Prefiero no pensar en eso. Será paso a paso. Y ya veremos. No es algo en lo que piense ahora mismo. EFE