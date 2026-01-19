Espana agencias

Noemi Rüegg se impone al esprint a Mavi García y revalida su título del Tour Down Under

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La ciclista suiza, Noemi Rüegg (EF Education Oatly), defendió su título del Tour Down Under con una exhibición en la última etapa, en la que se impuso al esprint a la española Mavi García (UAE Team ADQ ).

La tercera etapa del Tour Down Under se ha llevado a cabo entre las Norwood y Campbeltown (5:20), sobre un recorrido de 126,5 kilómetros y con la ascensión a Corkscrew Road, de 2,7 km, una pendiente media de 9,7%, como juez de la carrera.

Rüegg entró en la meta con un segundo de ventaja sobre dos corredoras del UAE, Mavi García y la italiana Paula Blasi, y dos segundos de ventaja sobre la polaca Dominika Włodarczyk, gracias a la última subida de la etapa, en donde el equipo de la suiza atacó a 300 metros de la meta.

Por su parte, la campeona del mundo júnior, Paula Ostiz (Movistar Team), fue la tercera mejor joven a más de tres minutos de su competidora alemana, Jystyna Czapla (Canyon).

Para el equipo Movistar, que acabó en el podium de la clasificación por equipos con un tercer puesto, la mejor ciclista en la general fue la canadiense Olivia Baril que quedó decimotercera a 39 segundos de Rüegg. EFE

