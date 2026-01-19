Ni Raphinha ni Lewandowski ni Vinicius ni Nico Williams ni Icardi ni Wirtz ni Isak...

Iñaki Dufour

Madrid, 19 ene (EFE).- A las puertas de la séptima jornada de la Liga de Campeones, con Kylian Mbappé disparado en la cabeza de la tabla con nueve goles en seis partidos, ni Vinícius ni Robert Lewandowski ni Raphinha ni Mauro Icardi ni Florian Wirtz ni Alexander Isak ni los hermanos Iñaki y Nico Williams han marcado aún en esta edición del torneo.

Son goleadores aún sin gol en esta campaña en la máxima competición continental, en contraste no sólo con Mbappé, líder destacado de la clasificación en ese sentido, sino también de Erling Haaland, con seis dianas para el Manchester City; Víctor Osimhen, con otras seis para el Galatasaray; Harry Kane, con cinco para el Bayern Múnich; Gabriel Martinelli, con cinco para el Arsenal; o Julián Alvarez o Lautaro Martínez, con cuatro para el Atlético de Madrid y el Inter, respectivamente, en las primeras seis citas de Champions.

Ninguno de los trece goles del Real Madrid en esta Liga de Campeones ha sido de Vinicius. Ninguno de los 18 remates del brasileño, cuatro de ellos a portería, ocho fuera y seis bloqueados, terminó en la red. Sí ha anotado en este curso en LaLiga EA Sports, con cinco tantos, y en la Supercopa de España, pero se le resiste la competición europea.

Y es una cuestión de esta temporada. Ya ha sido muy productivo en el torneo de los torneos. En el pasado ejercicio, por ejemplo, logró ocho dianas en 12 choques; en 2023-24, seis en diez encuentros, o en 2022-23, siete en doce duelos. En total, a lo largo de sus 74 compromisos en la Champions con el Real Madrid sumó 29 aciertos. Ninguno ahora.

Tampoco ha marcado Raphinha para el Barcelona en la presente edición de la Liga de Campeones. El matiz es que ha jugado tres partidos, con un total de 184 minutos. Lanzó nueve remates, tres de ellos entre los tres palos. Su sequía en Europa la contrarresta con su espectacular momento en otros frentes: siete goles en 12 partidos en LaLiga y cuatro en dos choques en la Supercopa de España. Ocho son en los últimos seis encuentros.

Lo mismo le ocurre a Robert Lewandowski, que ha anotado para el Barcelona en este ejercicio en LaLiga (9 goles en 15 encuentros) y en la Supercopa (una diana en su único duelo), pero es ajeno en la Champions a lo largo de sus cinco duelos, 247 minutos y ocho tiros, dos entre postes.

En su carrera en la Liiga de Campeones, el atacante polaco ha sumado 105 goles en 138 compromisos entre el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich y ahora el club azulgrana.

Ni Iñaki ni Nico Williams han aportado ningún gol en el regreso a la Liga de Campeones del Athletic Club, reducido a cuatro goles en seis jornadas. Tres son de Gorka Guruzeta y uno de Robert Navarro. Ninguno de sus dos referencias ofensivas. Ni tampoco de Oihan Sancet, que remató ocho veces. Cinco veces lo intentó Nico por tres de Iñaki Williams.

El Liverpool invirtió el pasado verano hasta 275 millones de euros entre Florian Wirtz, fichado por 125 desde el Bayer Leverkusen, y Alexander Isak, por unos 150 desde el Newcastle. Ninguno de los dos ha batido la portería rival en esta Liga de Campeones. El alemán, a lo largo de cinco remates y otros tantos partidos. El sueco, con ocho tiros también en cinco choques. En contraste, ocho jugadores ‘red’ sí han marcado gol.

Mientras Osimhen está entre los mejores goleadores de la tabla, su compañero en el Galatasaray Mauro Icardi aún no se ha estrenado en este curso. Ha jugado los seis partidos, pero sólo 181 minutos entre todos ellos. De sus siete intentos sobre la portería contraria, ninguno fue entre los tres palos. Cinco fuera y dos bloqueados. Sin gol.

La lista es larga. Tampoco han marcado ni Omar Marmoush, con el Manchester City; ni Gabriel Jesús, Declan Rice o Martin Odegaard, con el Arsenal; ni Ange Bonny, con el Inter; ni Bradley Barcola, con el París Saint-Germain; ni Álex Baena, con el Atlético de Madrid; ni Gerard Moreno, con el Villarreal; ni Maximilian Beier, con el Borussia Dortmund… EFE

