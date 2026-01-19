Espana agencias

Munar, sobrevive, salva un punto de partido ante Svrcina y avanza a segunda ronda

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El español Jaume Munar protagonizó una memorable remontada, sobrevivió al empuje del checo Dalibor Svrcina que dispuso de un punto de partido y ganó por 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3, después de cuatro horas y media de partido para alcanzar, por tercera vez en su carrera, la segunda ronda del Abierto de Australia.

Fue un ejercicio de supervivencia del mallorquín que tiró de buen juego, resistencia y dureza mental para levantar un partido que tuvo cuesta arriba muchas veces y por momentos casi perdido.

Especialmente en el cuarto set, cuando Svrcina tuvo punto de partido. El checo llegó a tener 5-2 de ventaja. Pero Munar no se rindió y a pesar de que es el Grand Slam que más le cuesta adaptar y donde no ha tenido grandes resultados, se aferró a la pista, ganó cinco juegos seguidos y se hizo con la manga para llevar el desenlace al quinto set, donde aprovechó el decaimiento de su rival para lograr el triunfo.

Acabó el mallorquín con el maleficio en Melbourne y por tercera vez en su carrera superó la primera ronda del torneo. Unió la de este 2026 al 2020 y el 2024 las otras o casiones en las que progresó en el cuadro en ocho participaciones.

Daba la sensación de que en esta ocasión Munar, que disfrutó de un estupendo año en el 2025, iba a vivir una situación similar. Pero resistió.

La victoria fue una revancha para el balear de 28 años, 39 en el ránking, que ajustó cuentas con Svrcina con el que había perdido en este mismo escenario, en la primera ronda del 2023.

Jaume Munar, que disfrutó de un estupendo año en el 2025, aunque no terminó por redondear el alto nivel con un título, lideró a España en las Finales de la Copa Davis, pero no ha comenzado de la misma manera el nuevo curso. Cayó en cuartos de final del torneo de Adelaida y perdió los dos encuentros que jugó en la United Cup, frente el argentino Sebastian Báez y el estadoundense Taylor Fritz.

Munar, que tiene su mejor papel en el tour en la final de Marbella que no ganó, ha añadido una victoria más a su recorrido en el 2026 y se une a Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich como representantes de la Armada española en la segunda ronda de Australia. En segunda ronda jugará con el ganador del partido entre el italiano Mattia Bellucci y el noruego Casper Ruud. EFE

EFE

