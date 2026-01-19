Espana agencias

Muere el productor teatral Juanjo Seoane a los 86 años

Santander, 19 ene (EFE).- El productor de teatro Juanjo Seoane (Santander, 1939) ha fallecido a los 86 años, según ha dado a conocer en su cuenta de X la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

"La escena española y cántabra está de luto por el fallecimiento de Juanjo Seoane, persona imprescindible del teatro y Medalla de Oro de las Bellas Artes", ha recordado la jefa del Ejecutivo regional.

Juanjo Seoane tenía 17 años cuando estrenó su primera obra en un teatro alquilado de su Santander natal y, desde ese momento, produjo más de un centenar de espectáculos, según recordó en su último acto público en la capital cántabra, en mayo de 2022, donde presentó su libro "Mi teatro visto desde dentro: memorias de un productor".

"Yo tenía una vocación desde niño tremenda, la primera vez que le pedí algo a los reyes fue un teatro de cartón de los que se hacían entonces", recordó el dramaturgo, en una entrevista con EFE, con motivo de la presentación de ese libro, en el que contó cómo, a pesar de la oposición de su familia, se plantó en los años 50 del siglo pasado en Madrid.

Seoane hizo sus estudios en la Escuela de Arte Dramático y consiguió el premio fin de carrera, pero en vez de dedicarse a la interpretación se convirtió en el productor más joven de España.

Recibió, durante su carrera, el premio Ceres al mejor productor, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en Teatro y en su tierra el Emboque de Oro o el Premio Hermanos Tonetti. EFE

