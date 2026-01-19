Misa: "Ojalá estemos donde merecemos estar, que es en la final"

Castellón, 19 ene (EFE).- La guardameta y capitana del Real Madrid, Misa Rodríguez, dijo este lunes que de cara al partido del martes de semifinales de la Supercopa de España, ante el Atlético de Madrid en el estadio SkyFi Castalia, que "ojalá" su equipo pueda estar en el lugar que cree que merece, "que es en la final", puntualizó.

La guardameta reconoció que el equipo tiene "ganas de que empiece el partido". "Es un derbi y vamos a darlo todo" con tal de poderse hacer con la victoria en el feudo castellonense ante el Atlético de Madrid.

"Estamos a un partido de estar en la final", recordó Misa en la rueda de prensa previa celebrada en el estadio SkyFi Castalia y en la que aseguró que ve a las jugadoras "muy tranquilas, con ganas de que ruede el balón y con confianza de llegar a la final".

Aún así, advirtió que no será fácil porque "son 90 minutos de un duelo muy difícil" frente al Atlético de Madrid.

Misa quiso lanzar un mensaje a la afición para que acuda al SkyFi Castalia: "Animo a todo el mundo a venir, seguramente llenaremos el estadio y esperamos conseguir la victoria. Los torneos anteriores se hicieron en Madrid y es bonito que se haga en otras comunidades autónomas y en este caso aquí".

La capitana también celebró poder alcanzar la cifra de 200 partidos con el Real Madrid. "Es un partido muy especial. Cuando hice 100 veía esta cifra muy lejos", indicó Misa, que también apuntó que por su personalidad siempre se ha caracterizado por "hablar mucho a mis compañeras en el campo" e intentar "transmitir confianza también". EFE

qrg/cta/jl