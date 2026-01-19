Espana agencias

Meloni y el líder surcoreano prometen ampliar cooperación en semiconductores e IA

Seúl, 19 ene (EFECOM).- Corea del Sur e Italia acordaron este lunes reforzar la cooperación en semiconductores e inteligencia artificial (IA) tras la cumbre celebrada en Seúl entre el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el marco de la visita oficial de tres días de la mandataria europea al país asiático.

"Los dos líderes destacaron la importancia de fortalecer la cooperación industrial en sectores clave como la inteligencia artificial, la industria aeroespacial, los semiconductores y las materias primas críticas", detalló una declaración conjunta sobre el encuentro.

Entre los tres memorandos de entendimiento (MOU) firmados destacó el de la cooperación en la industria de semiconductores, que incluye cooperación empresarial e intercambio de información en el sector, incluidos campos avanzados como IA y refuerzo de las cadenas de suministro.

"Este memorando (de semiconductores) nos permite potenciar nuestros conocimientos y las sinergias entre nuestros sistemas industriales. Desde esta perspectiva, la investigación científica, el diálogo entre empresas, universidades y centros de investigación, el intercambio de investigadores, el desarrollo de competencias avanzadas y la cooperación en todas estas áreas son cruciales", dijo Meloni tras la cumbre.

En cooperación internacional, reafirmaron su compromiso con la estabilidad regional y la desnuclearización de la península coreana.

"En las conversaciones de hoy, la primera ministra Meloni y yo acordamos fortalecer aún más nuestras relaciones bilaterales de una manera orientada al futuro", dijo Lee.

"Además, trabajaremos juntos en el sector de defensa para lograr una cooperación mutuamente beneficiosa basada en las fortalezas de cada uno", dijo el presidente surcoreano.

En el diálogo también reflexionaron sobre la situación de seguridad en Europa ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, según la líder italiana.

Sobre las relaciones bilaterales, Seúl y Roma decidieron reforzar su Diálogo Estratégico, su principal mecanismo para intercambiar posturas y coordinarse sobre asuntos regionales y globales, y preparar un plan de acción 2026-2030 para ordenar prioridades y sinergias.

En ciencia, tecnología y educación superior, ambos países acordaron profundizar los proyectos conjuntos de investigación, la movilidad académica y los intercambios entre instituciones, con el objetivo de acelerar la innovación en áreas de frontera.

Coincidieron en intensificar la cooperación para desarrollar cadenas de suministro fiables de minerales críticos, tanto en el marco de sus acuerdos bilaterales como a través de iniciativas multilaterales.

También apostaron por consolidar su cooperación en turismo e intercambios humanos y grandes eventos deportivos.

La de Meloni ha sido la primera visita de un líder italiano a Corea del Sur en 19 años. Italia es, además, el cuarto socio comercial de Seúl dentro de la Unión Europea.

El encuentro se inscribe en un contexto internacional de reordenamiento de alianzas, con un aumento de las visitas de líderes occidentales a Asia para diversificar socios.

En paralelo al viaje de Meloni, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el canciller alemán, Friedrich Merz, la semana pasada realizaron visitas en la región, en un momento marcado por la búsqueda de nuevas asociaciones comerciales y tecnológicas ante las medidas de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. EFECOM

