Mboko se estrena en Australia

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La canadiense Victoria Mboko, una de las revelaciones del tenis femenino actual, debutó en el cuadro principal del Abierto de Australia con una rotunda victoria sobre la australiana Emerosn Jones por 6-4 y 6-1.

Nunca hasta ahora la norteamericana había disputado el primer Grand Slam del curso y en su primera vez atravesó el tramo inicial del cuadro para instalarse en segunda ronda.

Mboko, de 19 años, ha ganado trece de sus últimos quince partidos. Finalista en Adelaida la semana pasada jugará contra la estadounidense Caty McNally que superó a la japonesa Himeng Sakatsume por 6-3 y 6-1. EFE