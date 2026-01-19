Espana agencias

Mbappé, frente al club que lo lanzó: "No estaría aquí si no es por la ayuda del Mónaco"

Madrid, 19 ene (EFE).- El francés Kylian Mbappé se reencontrará por primera vez en la Liga de Campeones con el club en el que dio sus primeros pasos en la élite, el Mónaco, al que agradeció la oportunidad de "cumplir muchos sueños", con un grato recuerdo de su crecimiento en un equipo con el que conquistó la Ligue 1.

"Fue magnífico, pude cumplir muchos sueños y, como he dicho siempre, no sería posible estar aquí si no hubiera sido por el Mónaco. Pude aprender muchísimo, formarme como jugador. Habría tenido una trayectoria distinta en el fútbol, pero no estaría hoy donde estoy si no es por la ayuda del Mónaco. Fue una suerte para mí estar en el equipo, me brindaron muchas cosas para poder cumplir mi sueño de jugador profesional y nunca lo voy a olvidar", agradeció.

Será la decimotercera ocasión que Mbappé se enfrentará al Mónaco, autor de diez tantos en todas las anteriores, siempre en la competición liguera francesa en su etapa en el PSG. A la distancia sigue a su primer club profesional, al que analizó.

"El Mónaco es un equipo que no está en su mejor momento, pero siempre en Europa sabe aguantar el nivel y tenerlo alto", desgranó.

"Tenemos que jugar con agresividad desde el inicio, ir por ellos y demostrar que es un día para nosotros. Queremos ganar para acercarnos al top-8, estar clasificados y no tener dos partidos más de play-off. Es un partido importante, ante un rival exigente, pero jugamos en el Bernabéu y todo el mundo sabe que las noches de 'Champions' en el Bernabéu son una ventaja para nosotros", añadió.

El delantero francés aseguró que los jugadores madridistas van "a luchar hasta el final" por ganar la Liga de Campeones, y, después de superar una semana que "no fue fácil", ve al Real Madrid "listo para cualquier situación" y para sacar "carácter" para ganarse el apoyo de su afición. EFE

