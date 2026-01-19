Espana agencias

Mañueco suspende la rueda de prensa en la que iba a anunciar la convocatoria electoral

Valladolid, 19 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido su comparecencia de este lunes ante los medios de comunicación para comunicar oficialmente que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo, en señal de duelo por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado de momento 39 muertos y 73 heridos.

Fuentes del gobierno autonómico han precisado a EFE que el anuncio de la convocatoria electoral se realizará mediante un comunicado, ya que este lunes es la fecha límite para hacerlo.

Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Adamuz, según han indicado a EFE fuentes de la investigación; con otras 73 que permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.EFE

