Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo

Valladolid, 19 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura.EFE
