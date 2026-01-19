Espana agencias

Mantienen una unidad de apoyo psicológico en Atocha de atención a afectados en los trenes

Madrid, 19 ene (EFE).- El dispositivo sanitario desplegado en la estación de Atocha tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) mantiene activa una unidad asistencial y de apoyo psicológico para atender a cualquier persona que pueda acudir en las próximas horas.

Una vez confirmada la llegada de todos los autobuses previstos, los servicios de emergencia han iniciado una reducción progresiva del despliegue, dejando activa la unidad asistencial y de apoyo psicológico.

Así lo ha señalado la jefa de guardia del Summa 112, Almudena Crespo, en declaraciones a la prensa desde la estación ferroviaria, tras explicar que durante la noche y la madrugada se ha activado un amplio operativo para atender a los viajeros y familiares que fueron llegando a la estación procedentes de los trenes siniestrados.

En este sentido, Summa 112 y Samur-Protección Civil han coordinado la asistencia sanitaria y psicológica, en colaboración con Renfe, Adif y las compañías ferroviarias implicadas.

Crespo ha indicado que el servicio se encontraba en prealerta desde que se conoció el accidente y que, finalmente, se decidió reforzar la atención en Atocha como punto de llegada de los autobuses.

En total, el Summa 112 ha realizado nueve asistencias, ocho de ellas de carácter psicológico y una médica, mientras que Samur-Protección Civil ha atendido a 16 de personas y ha trasladado a cuatro a hospitales de referencia para una valoración más exhaustiva, principalmente por lesiones leves.

La atención se ha centrado especialmente en el apoyo psicológico a pasajeros y familiares, muchos de ellos en estado de ansiedad o angustia tras el accidente y el largo traslado en autobús.

Según han explicado los portavoces, algunas personas presentaban una elevada carga emocional por la falta inicial de información o la dificultad para contactar con familiares.

El accidente ferroviario, que ha causado al menos 39 fallecidos y decenas de heridos, mantiene suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y los principales destinos del sur peninsular al menos durante toda la jornada de este lunes, mientras continúan las labores de investigación para esclarecer las causas del siniestro. EFE

