Maíllo (IU) estará este lunes en Adamuz para solidarizarse con las víctimas del accidente

Madrid, 19 ene (EFE).- El líder de IU y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha suspendido la agenda prevista para este lunes y se desplazará a la localidad de Adamuz (Córdoba) para mostrar su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario y sus familias.

Fuentes de IU han informado además de que Maíllo se ha puesto en contacto esta pasada noche con el gabinete del Ministerio de Transportes, así como con la Presidencia de la Junta de Andalucía, para interesarse por los trabajos tras el accidente, que ha dejado por el momento 39 fallecidos, mientras que 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. EFE