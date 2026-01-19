Maíllo destaca la solidaridad de los habitantes de Adamuz y la coordinación institucional

Sevilla, 19 ene (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha destacado este lunes la solidaridad de los habitantes de Adamuz (Córdoba) ante el accidente de los dos trenes de alta velocidad ocurrido ayer y la coordinación y la "acción rápida" entre las instituciones ante este siniestro.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, hasta donde se ha desplazado para interesarse por el accidente ocurrido ayer y mostrar su solidaridad con las víctimas, Maíllo ha apuntado que hasta el momento "parece que ha habido buena coordinación entre instituciones en esta ocasión, afortunadamente".

"Ha sido una coordinación de una acción rápida en todos los movimientos, de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central y creo que es una demostración y una lección que se da también", ha subrayado el dirigente de IU.

Tras agradecer la "acción rápida" de la Guardia Civil, la Policía, Protección Civil, de ADIF y de Iryo, Maíllo ha indicado que ahora es el momento de "conocer" y de esperar "con mucha prudencia" la investigación de las causas del siniestro, al tiempo que ha destacado la solidaridad mostrada por el pueblo de Adamuz.

La coordinación institucional "nos sirve socialmente para asumir que solamente desde la colaboración se pueden resolver no solo los problemas, sino atender las prioridades", según Maíllo, quien ha añadido que estas prioridades pasan por la recuperación de las personas que estaban accidentadas, el acogimiento y resolver su traslado. EFE