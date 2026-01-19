Espana agencias

Maíllo destaca la solidaridad de los habitantes de Adamuz y la coordinación institucional

Guardar

Sevilla, 19 ene (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha destacado este lunes la solidaridad de los habitantes de Adamuz (Córdoba) ante el accidente de los dos trenes de alta velocidad ocurrido ayer y la coordinación y la "acción rápida" entre las instituciones ante este siniestro.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, hasta donde se ha desplazado para interesarse por el accidente ocurrido ayer y mostrar su solidaridad con las víctimas, Maíllo ha apuntado que hasta el momento "parece que ha habido buena coordinación entre instituciones en esta ocasión, afortunadamente".

"Ha sido una coordinación de una acción rápida en todos los movimientos, de todas las administraciones, desde el Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno Central y creo que es una demostración y una lección que se da también", ha subrayado el dirigente de IU.

Tras agradecer la "acción rápida" de la Guardia Civil, la Policía, Protección Civil, de ADIF y de Iryo, Maíllo ha indicado que ahora es el momento de "conocer" y de esperar "con mucha prudencia" la investigación de las causas del siniestro, al tiempo que ha destacado la solidaridad mostrada por el pueblo de Adamuz.

La coordinación institucional "nos sirve socialmente para asumir que solamente desde la colaboración se pueden resolver no solo los problemas, sino atender las prioridades", según Maíllo, quien ha añadido que estas prioridades pasan por la recuperación de las personas que estaban accidentadas, el acogimiento y resolver su traslado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Generalitat catalana recomienda teletrabajo ante la suspensión del servicio de Rodalies

Infobae

Rally de Montecarlo: punto de partido de la pugna de Ogier por su décima corona

Infobae

Iberostar invertirá 1.000 millones hasta 2028 para nuevos proyectos y transformar activos

Infobae

La Audiencia juzga hoy a un matrimonio acusado de intentar matar a dos hermanos en Santander

La Audiencia juzga hoy a

Piden cinco años de prisión para joven acusado de patronear una patera hasta Formentera

Piden cinco años de prisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hijo desheredado por su

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco