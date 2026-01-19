Espana agencias

Madrid volverá a acoger el próximo 20 de abril los Premios Laureus del Deporte

Madrid, 19 ene (EFE).- La gala de entrega de los premios Laureus del Deporte se celebrará por tercer año consecutivo en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde el 20 de abril volverán a reunirse grandes deportistas mundiales y leyendas históricas, informan sus organizadores, que destacan que la capital de España "se ha convertido en sinónimo de excelencia deportiva internacional".

Sede del Mutua Madrid Open de tenis y anfitriona de la etapa final de La Vuelta ciclista a España, Madrid sumará en septiembre un nuevo hito a su calendario con la celebración de la primera carrera de Fórmula 1 en la capital de España desde 1981, destacan los organizadores de los Laureus, que subrayan como instalaciones el Movistar Arena, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano.

"Desde que Madrid acogió por primera vez los Laureus World Sports Awards en 2024, la ciudad ha recibido como legado los proyectos de la fundación Laureus Sport for Good. Una red creciente de Embajadores Laureus en Madrid ha permitido conectar los programas apoyados por Laureus que trabajan para mejorar la vida de niños y jóvenes en la ciudad y la región, ofreciendo oportunidades educativas y fomentando la participación a través del deporte", agregan los organozadores.

El jugador inglés del Real Madrid Jude Bellingham, ganador del Premio Laureus al Mejor Deportista Revelación de 2024, fue anunciado como Embajador Laureus en septiembre, cuando compartió una jornada de fútbol y trabajo en equipo con niños y niñas en la fundación Fútbol Más, apoyada por Laureus, indican.

Para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, "Madrid está más de moda que nunca y este logro es también gracias a los eventos internacionales deportivos que eligen cada vez más a la región como sede, porque saben que aquí encontrarán alegría, prosperidad, cultura, seguridad y, por supuesto, pasión por el deporte".

"En este 2026 confiamos en renovar con el Gran Premio de España de Formula 1 el éxito mundial que disfrutamos en 2025 con el espectáculo de la NFL vivido en el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu, mientras miramos a próximas citas como el Eurobasket, la final de la UEFA Champions League o el Mundial de Fútbol. En Madrid el deporte siempre es bienvenido porque con sus valores que compartimos ganamos todos", agrega Díaz Ayuso en declaraciones que difunden los organizadores.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, afirma que "Madrid está orgullosa de que los Premios Laureus vuelvan a celebrarse aquí". "Somos una ciudad que ama al deporte y a los deportistas. La capital ha demostrado y seguirá demostrando que tiene capacidad para albergar los más grandes eventos deportivos. Madrid estará a la altura para que la mayor gala del deporte mundial tenga el mejor escenario", señala.

El exfutblista Raúl González Blanco, miembro de la Laureus World Sports Academy y leyenda del Real Madrid, señala que se siente "profundamente orgulloso" de que su ciudad "vuelva a acoger esta extraordinaria celebración del deporte mundial".

"Los Laureus World Sports Awards son especiales no solo porque reconocen el éxito y los logros deportivos, sino también el impacto positivo que el deporte puede generar en nuestra sociedad. Tengo muchas ganas de dar la bienvenida de nuevo a Madrid a los mejores atletas del mundo, junto a la familia Laureus, para celebrar otro año increíble de deporte", añade Raúl. EFE

