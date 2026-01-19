Macron expresa su pésame por el siniestro ferroviario español: Francia está a vuestro lado

Redacción Internacional, 19 ene (EFECOM).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba, que causó además 15 heridos graves y 75 personas hospitalizadas.

"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió el jefe de Estado francés en la red social.

El accidente de ferrocarril ha ocurrido en Adamuz (Córdoba), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

El suceso es "raro y difícil de explicar", según aseguró a los medios el ministro de Transportes, Óscar Puente, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura.

El accidente de este domingo es el siniestro ferroviario más grave acontecido en España desde el año 2013, cuando 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en las proximidades de Santiago de Compostela. Entonces, el exceso de velocidad fue la causa del accidente. EFECOM