Los pescadores protestan contra la norma de control de la UE con paros y cierres de lonjas

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El sector pesquero ha protestado este lunes contra el nuevo reglamento de control de la Unión Europea (UE) con paros que se han reproducido por toda el país, desde el amarre de la flota de bajura en Gipuzkoa hasta el cierre de las instalaciones de la lonja de pescados en Almería.

Las cofradías de pescadores mantienen un paro en los puertos españoles, han cerrado las lonjas y tienen previsto manifestarse esta tarde en Madrid y en las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno para protestar contra la nueva norma de control de la UE.

Los actos contra esta norma se han extendido desde los puertos del Atlántico y el Cantábrico hasta los del Mediterráneo.

En Almería, por ejemplo, el sector pesquero ha convocado una concentración en la Lonja de Pescados, acompañada por el amarre total de la flota y el cierre de las instalaciones.

Según ha informado la Organización de Productores Pesqueros de Almería (OPP-71), la protesta se llevará a cabo a las 16.00 horas para denunciar la "inviabilidad" que, a su juicio, supone la nueva normativa para la pesca profesional.

En el norte del país, la flota vasca de bajura permanece amarrada y las lonjas de Pasaia (Gipuzkoa) y de Ondarroa y Bermeo (Bizkaia) están cerradas este lunes al sumarse a la protesta convocada por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).

Los pescadores están pendientes de la reunión que mantendrán esta tarde en Madrid representantes de las cofradías en la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, frente a la cual se llevará a cabo una concentración de protesta por parte de los pescadores.

Las movilizaciones se extenderán a otros puntos como la subdelegación del Gobierno en San Sebastián, donde está convocada una protesta también a las 16.00 horas.

En la Comunidad Valenciana, entre 400 y 500 barcos de las cofradías se han sumado al paro en los puertos de las tres provincias.

Solo en Castellón se han amarrado más de 120 embarcaciones y en Alicante, donde la flota se compone de unas 200, los organizadores calculan que más de 2.000 pescadores se han quedado en tierra.

Los paros también han llegado a Barcelona, donde alrededor de 300 pescadores se han concentrado para protestar, y a Cantabria, donde la flota ha permanecido amarrada y no se ha subastado pescado por el cierre de las lonjas.

En Tarragona, más de un centenar de pescadores se han concentrado ante la Cofradía de Pescadores para expresar su rechazo a la nueva norma de control de la UE y no han salido a faenar.

El vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, Jaume Sans, ha leído un manifiesto en nombre de sus compañeros y ha afirmado que la nueva norma europea “multiplica innecesariamente las tareas administrativas para el sector, hasta un punto de imposible cumplimiento por parte de los pescadores de Tarragona y de Cataluña”.

En Asturias, la flota ha permanecido parado y las lonjas cerradas por considerar que las medidas impuestas por el nuevo reglamento, vigente desde el 10 de enero, son "un sinsentido" por obligar a medidas que el sector ve imposibles de cumplir y que comprometen la seguridad de las tripulaciones.

En esa comunidad, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha asegurado en un comunicado que trabajará para "garantizar una aplicación del reglamento que respete su espíritu, pero que sea equilibrada".

Los actos en contra de la norma también se han extendido a Canarias, donde la flota de pesca artesanal de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes en la isla de El Hierro se ha sumado a la paralización del sector.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha considerado que el nuevo reglamento europeo de control de pesca es "imposible de cumplir".

Ha señalado este lunes que la norma incluye exigencias "inviables" para la flota de bajura, como notificar la llegada a puerto cuatro horas antes o la obligación de registrar todas las capturas aún en el barco, con independencia del peso.

El sector decidirá si la flota retoma la actividad en el mar según los resultados o los acuerdos que salgan de la reunión con la Secretaría General de Pesca, a la que también han sido convocados los armadores, representados por la patronal Cepesca, que apoya los paros. EFECOM