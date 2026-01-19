Los milmillonarios españoles ganaron el año pasado 77 millones de euros al día

Londres, 19 ene (EFECOM).- Los españoles con una riqueza superior a los mil millones de dólares, que ya suman 33 personas, ganaron en promedio el 2025 77 millones de euros al día, según recuerda este lunes la ONG Oxfam Intermón, en un informe publicado con ocasión de la celebración del Foro Davos en la ciudad suiza homónima.

Estos 33 milmillonarios, casi todos hombres, sumaron el pasado año 197.500 millones de euros, con un crecimiento del 13,6 %. Su riqueza conjunta supera la que posee el 39 % de toda la población del país (18,7 millones de personas).

La capitalización bursátil de las empresas más poderosas del país, que componen el IBEX 35, ha alcanzado niveles récord, mientras que los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo del coste de vida (6 puntos por debajo en 2025), lo que arrastra a la baja el poder adquisitivo de los más pobres.

La fracción ultrarrica, que supone un 1 % de la población, acumula un 23,9 % de la riqueza total y, en contraste, la mitad más pobre solo tiene el 6,7 %.

Dentro de esa élite, aún hay una superélite: el 0,1 % más rico de España. Es decir, 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros no paran de multiplicar sus posesiones y poseen ya el 10 % de la riqueza nacional.

El famoso dinamismo económico español está favoreciendo a las grandes fortunas "pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar la casa", concluye Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. EFECOM