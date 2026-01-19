Los Hispanos guardarán un minuto de silencio por el accidente ferroviario

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La Real Federación Española de Balonmano (RFEB) ha comunicado que la selección española guardará un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), antes del partido del Europeo de Balonmano que dsiputará este lunes contra Alemania en Herning (Dinamarca)

"Nuestro equipo nacional honrará a las víctimas del accidente ferroviario que ha tenido lugar en Adamuz respetando ese minuto de silencio y portando brazaletes negros" ha comunicado la RFEB a través de la red social X.

Los Hispanos, tras derrotar a Serbia y Austria, se juegan el pase a la Ronda Principal del Europeo de Balonmano Masculino 2026 ante Alemania, que necesita ganar por más de dos goles si quiere pasar de ronda.

EFE

