Espana agencias

Los Hispanos guardarán un minuto de silencio por el accidente ferroviario

Guardar

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La Real Federación Española de Balonmano (RFEB) ha comunicado que la selección española guardará un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), antes del partido del Europeo de Balonmano que dsiputará este lunes contra Alemania en Herning (Dinamarca)

"Nuestro equipo nacional honrará a las víctimas del accidente ferroviario que ha tenido lugar en Adamuz respetando ese minuto de silencio y portando brazaletes negros" ha comunicado la RFEB a través de la red social X.

Los Hispanos, tras derrotar a Serbia y Austria, se juegan el pase a la Ronda Principal del Europeo de Balonmano Masculino 2026 ante Alemania, que necesita ganar por más de dos goles si quiere pasar de ronda.

EFE

def/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un osteópata se enfrenta a 46 años de prisión por abusar sexualmente de doce pacientes

Infobae

La borrasca azota el litoral catalán y motiva una alerta a la población por fuerte oleaje

Infobae

Vox rompe las negociaciones en Extremadura, según el PP

Infobae

El sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro confiesa la corrupción de Púnica

Infobae

En libertad los detenidos por el caso de la mujer que se tiró de un tercer piso en Zamora

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Adamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival