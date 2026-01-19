Líderes europeos expresan su pésame por el siniestro ferroviario español

(Actualiza con los mensajes de Meloni y Costa)

Redacción Internacional, 19 ene (EFECOM).- Varias autoridades europeas expresaron este domingo su pesar por la "tragedia ferroviaria" en España, donde al menos 21 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba, que causó además 24 heridos graves.

"Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado", escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también expresó su "tristeza" al saber del accidente: "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró "consternado" por el siniestro y compartió su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español".

El accidente de ferrocarril ha ocurrido en Adamuz (Córdoba, Andalucía), donde por causas desconocidas descarriló un tren de la compañía Iryo, que impactó contra un tren Alvia, de la empresa Renfe. El conductor de este segundo tren está entre los fallecidos.

El suceso es "raro y difícil de explicar", según aseguró a los medios el ministro de Transportes español, Óscar Puente, porque el tren que provocó el choque es relativamente nuevo y se había renovado muy recientemente la infraestructura. EFECOM