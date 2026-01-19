Espana agencias

Las reservas de sangre están garantizadas en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Guardar

Córdoba, 19 ene (EFE).- El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha informado este lunes de que las reservas de sangre están garantizadas a día de hoy, gracias a la "rápida y generosa" respuesta de la ciudadanía.

Un día después del descarrilamiento de trenes en Adamuz (Córdoba), que ha provocado la muerte de al menos 39 personas, el centro hospitalario cordobés de referencia ha agradecido esta respuesta, si bien ha detallado que los "hemoderivados tienen fecha de caducidad", por lo que no es necesario donar más en la jornada de hoy.

Además, se aconseja donar a lo largo de la semana y de forma escalonada en los centros habilitados y a partir del martes.

En la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital cordobés permanecen ingresados cuatro adultos y un niño en la de pediatría, según han confirmado desde la Junta de Andalucía.

Esta mañana se han producido algunos traslados y a las puertas de las urgencias se han agolpado varios equipos de los medios de comunicación.

En un comunicado, el Hospital ya había informado esta mañana de que mantenía su actividad de pruebas diagnósticas y en los servicios de consultas externas, de manera que todos los pacientes con cita podían acudir con normalidad.

Asimismo, el centro hospitalario cordobés ha agradecido el esfuerzo y el compromiso de los equipos profesionales que se activaron desde ayer.

Fuentes del dispositivo que trabajó anoche en este centro han confirmado a EFE la entrega de los profesionales y de los refuerzos, que se mantuvieron hasta las 2.30 de la madrugada.

Minutos después del accidente, los profesionales del hospital fueron avisados de la urgencia y consultados por su disponibilidad, ante la masiva llegada prevista de heridos. EFE

