Las fotografías poéticas del chileno Sergio Larraín llegan a Foto Colectania de Barcelona

Barcelona, 19 ene (EFE).- Un total de 80 fotografías del universo poético y enigmático del chileno Sergio Larraín, que fue el primer fotógrafo latinoamericano en formar parte de la prestigiosa Agencia Magnum, se mostrarán desde el próximo 22 de enero en la Fundación Foto Colectania de Barcelona, en la exposición 'El vagabundo de Valparíso'.

Todas las fotografías expuestas fueron realizadas por Larraín en Chile, y la muestra dedica especial atención a la célebre serie 'Niños de la calle' y a sus trabajos en la ciudad de Valparaíso.

Comisariada por Agnès Sire, que fue directora de la Fundación Henri Cartier-Bresson entre 2003 y 2022, la exposición ofrece un recorrido por la obra de uno de los fotógrafos más singulares del siglo XX.

Sergio Larraín (Santiago, 1931-Tulahuén, 2012​) es una figura singular y un referente de la fotografía en Chile, con una trayectoria que se mantuvo independiente y fiel a sus convicciones, y con una mirada muy viva, liberada de cualquier prejuicio.

Reconocido por su enfoque poético y enigmático de la fotografía de calle, capturó momentos fugaces con un lirismo contenido, a menudo utilizando sombras, reflejos y ángulos inesperados para crear imágenes que resultan a la vez íntimas y misteriosas.

Larraín comenzó a fotografiar a principios de los años cincuenta y obtuvo un éxito temprano, hasta el punto que el francés Henri Cartier-Bresson, considerado el 'padre' del fotorreportaje, le animó a incorporarse a la Agencia Magnum Photos en 1959.

Seis años después, tras una intensa etapa de encargos y viajes por Europa y América y cuando estaba en la cima de su carrera, Larraín abandonó la fotografía profesional.

La serie 'Niños de la calle' (1956-1957) está centrada en la vida de los niños que sobrevivían en las calles de Santiago de Chile. Larraín, entonces un aprendiz de la cámara, encontró en aquellos niños un eco de su propia rebeldía e inadaptación.

La exposición en Foto Colectania presenta además la película filmada en 16mm 'Niños vagabundos', que se rodó a principios de los años sesenta.

'Valparaíso' (finales de los 50-mediados de los 60) fue un proyecto extenso en el que Larraín retrató el paisaje urbano del puerto: sus cerros, escaleras y sus habitantes.

Aquella labor culminó en el libro 'Valparaíso', publicado en 1991 con un ensayo de Pablo Neruda titulado 'Las piedras del cielo', que pronto se convirtió en un libro de culto.

Además de estas series principales, la exposición incluye otras fotografías realizadas en Chile que completan la visión del artista, entre ellas escenas urbanas de Santiago, así como una serie de fotografías tomadas en la Isla de Chiloé.

La muestra ha sido producida por Magnum Photos y coorganizada por la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs y la Fundación Foto Colectania.

La Bienal de Fotografía Xavier Miserachs de Palafrugell (Girona) también mostrará, a partir de agosto, una retrospectiva con cerca de 90 fotografías de Larraín que, además de las series de Chile, incluye sus trabajos en Europa –Londres, Italia y París– y otros países de Latinoamérica –Perú, Bolivia y Argentina–. EFE.

