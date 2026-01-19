Las bolsas europeas abren con caídas que llegan al 1 % por tensión geopolítica EEUU-Europa

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión con caídas, que en algunos mercados han superado el 1 %, al incrementarse las tensiones comerciales y geopolíticas, ante la advertencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a los países europeos que se opongan a su plan de adquirir Groenlandia.

En los primeros compases de sesión, la bolsa que más cae es la de París, el 1,28 %; seguida de Milán, con el 1,05 %; Fráncfort, con el 1,01 %; y Londres, con el 0,11 %, mientras que Madrid que cedió en la apertura más del 1 % disminuye su caída al 0,29 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja en la apertura un 1,21 %.

El euro, por su parte, se aprecia el 0,30 % frente al dólar y se cambia a 1,161 dólares.

En Europa, los mercados se encuentran pendientes en esta sesión también del dato final de inflación de diciembre y del año 2025, además en España se ha conocido que la compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual hasta las 58.546 operaciones.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,65 % este lunes por la toma de beneficios de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,32 %; El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái subió un 0,29 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,09 %; y el Hang Seng, a falta del cierre cae el 1,06 %.

Los futuros de Nueva York, tras terminar el viernes con leves caídas, incrementan a esta hora sus descensos hasta el 1,17 % en el caso del Nasdaq; al 0,82 %, el S&P 500; y el 0,72 % el Dow Jones de Industriales.

Tras las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a Europa si se oponen a que EE. UU. adquiera Groenlandia, los países afectados de la UE han reaccionado con la posible invalidación del acuerdo comercial alcanzado con EE. UU. el pasado julio, además de amenazar a este país con activar el mecanismo anticoerción.

Los metales preciosos vuelven a actuar como refugio ante el riesgo geopolítico, y tanto el precio del oro como el de la plata han alcanzado máximos históricos esta madrugada, acercándose el metal dorado a los 4.700 dólares la onza, y la plata superando los 94 dólares, aunque a esta hora aminoran las subidas hasta los 4.666,6 dólares, y los 93,17 dólares, respectivamente.

En el caso de otras materias primas, como el petróleo, registran caídas, que en el caso del Brent, de referencia en Europa son del 0,81 %, hasta los 63,32 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermedaite (WTI), de referencia en EE. UU., cede el 0,78 %; hasta los 58,088 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,830 %; y la del español también cede hasta el 3,220 %

El bitcóin cae con fuerza, un 2,43 %, y se sitúa en 93.091,6dólares. EFECOM

