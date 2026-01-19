Las autoridades buscan las causas del choque entre dos trenes que deja al menos 39 muertos

Adamuz (Córdoba)/Madrid, 19 ene (EFECOM).- Las autoridades se afanan en esclarecer las causas del "extraño" choque de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz en el que han fallecido hasta el momento 39 personas, aunque se teme que esa cifra se eleve cuando se consiga acceder a los vagones que se precipitaron por un talud.

Además, se han contabilizado 152 heridos, de los que 43 están ingresados en diferentes hospitales andaluces, 12 de ellos -incluido un menor- en unidades de cuidados intensivos.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que desde anoche trabaja en el lugar del accidente, apunta en su primera descripción de lo ocurrido que un tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía un tren Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros.

Precisamente ese tren Iryo, fabricado en 2022, había sido revisado el 15 de enero, tres días antes de un accidente que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el centro y el sur peninsular, que tardará días en recuperarse.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha calificado de "raro" y "extraño" el accidente, una visión que comparte el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha reclamado prudencia ante análisis precipitados y las distintas hipótesis.

También el sindicato de maquinistas Semaf ha reclamado este lunes "la prudencia necesaria" para no eclipsar las investigaciones que determinen las causas del accidente de trenes del domingo en el municipio cordobés.

El siniestro es el primer accidente en la alta velocidad española y uno de los más graves registrados en Europa en lo que va de siglo.

"No era un problema de exceso de velocidad y era una recta, no una curva. Sacar conclusiones no va a ser algo inmediato", ha dicho el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, quien ha apuntado a un problema en las vías o en los trenes y ha alejado la opción del error humano.

Según ha explicado, es una vía que se había reparado en mayo y "debería de estar en óptimas condiciones", al tiempo que está equipada con un sistema de seguridad y señalización LZB, que "básicamente impide errores humanos".

"Cuando el LZB detecta un obstáculo en la vía, activa el frenado automático (...). Al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos y, por lo tanto, es imposible que actúe el mecanismo", ha dicho.

Además, ha dicho que de momento ni siquiera se puede concluir que el Alvia haya chocado con los vagones descarrilados del Iryo o con algún elemento de la vía.

Ocho incidencias en ese tramo

Desde la primavera pasada el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha informado de al menos ocho incidencias en Adamuz, relacionados con la catenaria, la señalización y la propia infraestructura, entre otras.

Entre ellas, el Gobierno contestó en septiembre a una pregunta del PP en el Senado explicando que el pasado 5 de junio se registraron dos incidencias técnicas que afectaron a los sistemas de señalización en la línea ferroviaria de alta velocidad entre Adamuz y Villanueva de Córdoba.

También se detectó un fallo en una tarjeta de relés, componente fundamental para el funcionamiento del sistema de señalización, aunque la tarjeta afectada fue sustituida por una nueva y se restableció la operatividad del sistema.

Renfe ya ha anunciado que reforzará del martes al viernes el servicio de media distancia de la línea que conecta Madrid y Sevilla pasando por Extremadura.

Así, operará un nuevo tren el martes, y otro el jueves, de Madrid a Sevilla a las 10.55 horas, mientras que el miércoles y el viernes se habilitarán sendos trenes en sentido contrario con salida a las 11.50 horas.

Iberia y Air Europa han reforzado también sus servicios entre el sur y el centro de la península, mientras que Alsa tiene intención de incrementar su oferta por carretera entre Granada y Madrid si ve que aumenta la demanda.

Iberia ha aumentado su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga, lo que supone 1.526 plazas más. Air Europa ofrecerá desde mañana y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos más al día entre Madrid y Málaga. EFECOM