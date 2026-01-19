La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El tren de Iryo que descarriló ayer en Adamuz había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. EFECOM
Últimas Noticias
El Valencia quiere arrebatarle el liderato y el día de descanso copero al Real Madrid
El Elche prepara la visita del Sevilla con cinco bajas y una duda
La internacional alemana Bibi sufre molestias en la rodilla operada y es baja en Tenerife
La Primera RFEF se verá en toda España por Teledeporte
Seis comunidades en aviso por nieve, aludes, lluvia, viento y oleaje, con tres en naranja
MÁS NOTICIAS