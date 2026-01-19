Espana agencias

La Plataforma de Víctimas del Alvia de Santiago envía su pésame por el accidente de Adamuz

Santiago de Compostela, 19 ene (EFE).- La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, el accidente ferroviario que se produjo en 2013 en Santiago de Compostela y provocó 80 muertos, ha enviado este lunes su pésame a los afectados por la tragedia de Adamuz (Córdoba).

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y solidaridad a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria de Adamuz", ha señalado la plataforma en su mensaje.

La asociación se ha puesto a disposición de las víctimas y familiares "desde el máximo respeto y compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia".

"Confiamos en que se les preste toda la atención y el apoyo que necesitan. Todo nuestro ánimo y apoyo a los afectados", ha añadido.

Al menos 39 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras el descarrilamiento, este domingo, de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga el domingo por la tarde con destino a Puerta de Atocha, en Madrid, descarriló sus últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló. EFE

