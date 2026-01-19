Espana agencias

La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz (Córdoba) de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro.

Según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado, la comisión investigadora ha determinado este lunes que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio.

La investigación también extraerá los datos de los registradores jurídicos (las cajas 'negras') de ambos trenes y se trasladarán a las dependencias de la CIAF en Madrid para que se trasladen posteriormente a un laboratorio.

Los agentes han mantenido una reunión con la policía judicial, con la sección de criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Renfe e Iryo, para coordinar la extracción y custodia de estos elementos, que se llevará a cabo en las próximas 48 horas.

La CIAF se encuentra en fase de recogida de información y de recopilación de documentación.

En las siguientes fases de la investigación, se prevé realizar un análisis de laboratorio sobre el material, y en función de cómo avance la investigación se realizarán otras actuaciones según sea necesario, como pueden ser entrevistas, inspecciones sobre otras instalaciones o material rodante.

"Por el momento, al estar en una fase inicial, todas las hipótesis con respecto a las posibles causas del suceso están abiertas", destaca el comunicado.

Según establece la normativa, la CIAF dispone en principio de un plazo de un año para publicar el informe final de la investigación, aunque ya ha publicado en su página web la ficha de inicio del suceso.

El número de viajeros a bordo de ambos trenes era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia, según han informado las compañías, mientras que la velocidad de ambos trenes se situaba en el entorno de los 200 kilómetros por hora.

El texto explica que el accidente ha provocado "cuantiosos daños en la infraestructura y el material rodante de ambos trenes, quedando interrumpida la circulación de la línea por un tiempo que en este momento no se puede determinar". EFECOM

