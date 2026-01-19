La inflación se desacelera en la eurozona y se sitúa en diciembre en el 1,9 % interanual

Bruselas, 19 ene (EFECOM).- La eurozona cerró 2025 con una tasa de inflación interanual del 1,9 %, dos décimas menos que en noviembre y por debajo del objetivo del 2 % que persigue el BCE, según los datos revisados publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Un año antes, en diciembre de 2024, la tasa se encontraba en el 2,4 %.

Por su parte, la tasa de inflación interanual de la Unión Europea (UE) fue del 2,3 % en diciembre de 2025, frente al 2,4 % de noviembre.

En diciembre de 2024 la UE había registrado una inflación del 2,7 %.

Las tasas anuales más bajas se dieron en Chipre (0,1 %), Francia (0,7 %) e Italia (1,2 %), mientras que las más altas se registraron en Rumanía (8,6 %), Eslovaquia (4,1 %) y Estonia (4,0 %).

En España, la tasa de inflación interanual en diciembre fue del 3 %. Un mes antes, el pasado noviembre, se encontraba en el 3,2 %, mientras que en el último mes de 2024 era del 2,8 %.

En comparación con noviembre de 2025, la inflación anual disminuyó en dieciocho estados miembros, se mantuvo estable en tres y aumentó en seis.

La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro en diciembre provino de los servicios (con un aumento de 1,54 puntos porcentuales), seguidos de los alimentos, alcohol y tabaco (0,49 puntos más), los bienes industriales no energéticos (con una subida de 0,09 puntos), mientras que la energía registró una caída de 0,18 puntos. EFECOM