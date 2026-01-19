La Guardia Civil habilita una oficina de identificación de víctimas en Huelva

Huelva, 19 ene (EFE).- La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha puesto en marcha una oficina de identificación de víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), en el que uno de los trenes se dirigía hacia Huelva procedente de Madrid.

El objeto prioritario es la centralización de las labores de identificación de las personas desaparecidas y realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible, ha informado el cuerpo en una nota.

Por ello, ha realizado un llamamiento para que acudan a esta oficina todos los familiares directos de personas desparecidas que sospechen que pudieran viajar en el tren siniestrado y de los cuales no tengan conocimiento de su paradero hasta el momento.

La oficina está instalada en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en su acceso por la Avenida Cristóbal Colón entre los número 12 y 14, donde también ser ofrecerá atención psicológica.

Para facilitar las labores de identificación, se recomienda a los familiares que, si es posible, aporten documentación como el DNI, fotografías recientes e información sobre rasgos físicos característicos como tatuajes, cicatrices, etc. EFE

lra/pst/jlg