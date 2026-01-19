Espana agencias

La francesa SNCF manifiesta su "profunda conmoción" tras el accidente de trenes en Córdoba

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La compañía ferroviaria estatal de Francia, SNCF, ha expresado su "profunda conmoción" por el "terrible" descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) este domingo, que ha dejado, al menos, 39 fallecidos, y ha trasmitido su "más sincero pésame" a las víctimas y sus familiares "en nombre de todos los trabajadores ferroviarios franceses".

En un mensaje en español, publicado en el perfil del grupo en 'X', antes Twitter, el presidente y director general de SNCF, Jean Castex, ha manifestado, "en estos momentos tan dolorosos", toda su solidaridad con los "compañeros del sector ferroviario español", y ha citado las cuentas de Renfe e Iryo (empresas de los dos trenes siniestrados).

SNCF ha mencionado, asimismo, al Ministerio de Transportes español, y ha dedicado unas palabras a los equipos de rescate que han trabajado "sin descanso durante toda la noche".

Ouigo España, filial española de SNCF, también ha trasladado todo su apoyo a los afectados por el trágico accidente, y se ha solidarizado con Renfe e Iryo, poniéndose "a su disposición para colaborar en lo que pueda ser de ayuda".

Precisamente, Ouigo e Iryo son los dos únicos operadores que compiten en servicios de alta velocidad ferroviaria con la oferta de Renfe (que tiene AVE y Avlo).

Esta mañana, el principal accionista de Iryo, el grupo estatal italiano Ferrovie dello Stato (FS), también ha comunicado sus condolencias, y ha ofrecido su apoyo a las autoridades españolas y a Renfe tras el accidente. EFECOM

