La flota cántabra se suma al paro nacional del sector contra el nuevo reglamento europeo

Laredo (Cantabria), 19 ene (EFECOM).- Toda la flota de Cantabria ha permanecido amarrada este lunes por el paro convocado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores para protestar contra la nueva norma de control de la Unión Europea y reivindicar una flexibilización del reglamento.

El presidente de la Federación de Cofradías de Cantabria, César Nates, ha explicado a EFE que la suspensión de la actividad es una decisión unánime de las cofradías de la región y se suma al cierre de las lonjas, donde no se ha subastado pescado.

Si bien el reglamento europeo de control se aprobó hace un par de años, hasta el 10 de diciembre no han entrado en vigor algunas de esas medidas, como que las embarcaciones avisen cuatro horas antes para desembarcar el género o que contabilicen en tiempo real las especies capturadas.

Los pescadores cántabros han paralizado este lunes la actividad en sintonía con los representantes que van a negociar esta tarde con la Secretaría General de Pesca al considerar que estas prácticas son inviables con la realidad de la actividad.

Hasta Madrid se ha desplazado cerca de un centenar de trabajadores del sector pesquero de la región para unirse al resto de sus compañeros en una concentración previa a esa reunión que, por el momento, no se ha suspendido con motivo del accidente ferroviario en Córdoba.

Al encuentro acudirá Nates, quien se ha mostrado optimista con que la Secretaría de Pesca aplique el "sentido común", se sensibilice con el sector y dulcifique la normativa impuesta por Europa.

"Creo que el reglamento de controles permite hacer cosas y espero que hagan algo", ha subrayado el representante de los pescadores cántabros.

"Si se tiene que enfrentar con Europa que lo haga de una vez para defender a los pescadores españoles y no siga a pies juntillas lo que dicen", ha añadido.

Precisamente, Nates reclamó hace unos días la excepción en la aplicación del nuevo reglamento para la flota de bajura y avisó de que repercutirá en la calidad del pescado fresco, devaluará el precio en lonja y modificará la manera de trabajar asentada en el sector. EFECOM

