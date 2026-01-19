Espana agencias

La favorita del público Alex Eala se derrumba y cae ante Alycia Parks

Guardar

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La filipina Alex Eala, una de los grandes reclamos del tenis femenino y favorita del público, fue eliminada en la primera ronda del Abierto de Australia superada por la estadounidense Alycia Parks que protagonizó una destacada remontada y venció por 0-6, 6-3 y 6-2.

El debut en Australia de la Filipina propició que las gradas de la cancha estuvieran repletas. A los 21 años, finalista en Eastbourne, fue una de las revelaciones del pasado curso cuando fue capaz de ganar a alguna de las mejores del circuito, entre ellas la polaca Iga Swiatek, ahora dos del mundo.

Pero Eala se hundió progresivamente y después de ganar el primer set con rotundidad no pudo aplacar la remontada de su rival. Alycia Parks consiguió su primera victoria sobre una jugadora situada entre las 50 mejores, desde agosto de 2025.

La norteamericana jugará en segunda ronda contra la checa Karolina Muchova, decimonovena favorita, si gana su partido contra la rumana Jaqueline Cristian. EFE

