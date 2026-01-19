La compraventa de viviendas remonta en noviembre y sube un 7,8 %

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual tras la caída registrada en octubre y contabilizó 58.546 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A falta de un mes para que se conozca el cierre del ejercicio, las transacciones de vivienda acumularon un incremento del 11,8 % en los once primeros meses de 2025.
Sin embargo, si se compara con el mes anterior -octubre- las compraventas de vivienda cayeron en noviembre un 13,6 % en tasa intermensual en un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda y el consecuente encarecimiento de los precios. EFECOM
