La compraventa de viviendas remonta en noviembre un 7,8 % y apunta a un máximo en 2025

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual tras la caída registrada en octubre y contabilizó 58.546 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A falta de un mes para que se conozca el cierre del ejercicio, las transacciones de vivienda acumularon un incremento del 11,8 % en los once primeros meses de 2025 hasta registrar 660.089 operaciones, más que todos los años completos desde 2007, cuando se registró un máximo de 775.300.

La compraventa de viviendas inició 2025 con una subida del 11 % en enero, que se acentuó al 13,9 % en febrero, se disparó al 40,6 % en marzo, en abril se suavizó al 2,3 % y en mayo volvió a crecer a doble dígito, un 39,7 %.

En junio la subida rozó el 18 % y en julio fue del 13,7 %. Unos crecimientos que se interrumpieron en agosto con una caída del 3,4 % tras 13 meses al alza, y que se retomaron en septiembre con una subida del 3,8 %, pero que se volvieron a interrumpir en octubre al ceder un 2,5 % para en noviembre volver a crecer un 7,8 %.

En un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda y el consecuente encarecimiento de los precios, las compraventas de segunda mano -las más numerosas al concentrar más del 78 % del total- aumentaron un 8,9 % en noviembre y sumaron 45.804 unidades, según la estadística que el INE elabora a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad.

De hecho, esta cifra de operaciones es la mayor que registra la vivienda de segunda mano en un mes de noviembre de toda la serie histórica del INE.

Por su parte, las compraventas de vivienda nueva subieron un 4,1 %, y alcanzaron las 12.742 unidades tras la caída registrada en octubre, que rompió con 15 meses de incrementos.

De esta forma, no se vendían tantas viviendas nuevas en noviembre desde 2011.

Por régimen de vivienda, la libre sumó 54.790 transacciones, el 93 % del total, el 9,1 % más que en noviembre de 2024. Por el contrario, las compraventas de vivienda cayeron un 8,5 %, hasta las 3.756 operaciones.

Si se compara con el mes anterior -octubre- las compraventas de vivienda cayeron en noviembre un 13,6 % en tasa intermensual.

En concreto, las de vivienda usada se redujeron en tasa intermensual un 14,1 %, mientras que las nuevas cayeron cerca de un 12 %.

Por régimen, tanto la vivienda protegida como la libre presentaron recortes frente a octubre. El más acentuado lo experimentó la vivienda protegida (-15,7 %), mientras que en el caso de la libre el descenso fue del 13,5 %.

En los once primeros meses de 2025, las compraventas de vivienda subieron un 11,8 % hasta las 660.089 operaciones, una cifra que supera la que se registró todos los años completos desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

La vivienda nueva fue la que más aumentó hasta noviembre, un 17,3 %, mientras que la usada lo hizo un 10,4 %.

Por régimen, la vivienda libre subió un 12,6 % en el año y la protegida el 2,1 %.

En noviembre, los mayores incrementos de las compraventas de viviendas registradas se dieron en Canarias (30,2 %), Navarra (21,6 %) y Murcia (18 %). También crecieron a doble dígito en otras seis comunidades.

Por el contrario, las transacciones de vivienda se redujeron en tres comunidades: Comunidad de Madrid (–9,4 %), Asturias (–5,9 %) e Islas Baleares (–3,3 %). EFECOM

