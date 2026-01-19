Espana agencias

La comisión del Congreso sobre la dana planea convocar a Feijóo finalmente el 29 de enero

Guardar

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos sólo en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 planea convocar finalmente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el próximo jueves 29 de enero.

La convocatoria formal para interrogar al líder de los 'populares' se iba a tramitar este martes, durante la reunión que tenía convocada la Mesa de la comisión, que es la encargada de citar a los distintos comparecientes.

Sin embargo, el Congreso ha desconvocado todas sus actividades parlamentarias en respeto a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno por el accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba).

Entre la reuniones suspendidas están la que iba a celebrar este martes la comisión de la dana, que incluía el segundo interrogatorio a José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat, y también iba a recibir al ex secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso.

TRAS LA DIPUTACIÓN Y EL PLENO

Así las cosas, la reunión que tenía convocada la Mesa de este órgano también para el martes se ha pasado al viernes. El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa, ya tenían decidido que el siguiente en comparecer sería Feijóo, e incluso inicialmente se había anunciado que se le citaría el 27 de enero.

Tras lanzarse esa fecha se supo que el Congreso tenía previsto convocar el mismo día una reunión de la Diputación Permanente y un Pleno extraordinario el día 28, lo que llevó a socialistas y Sumar a plantearse adelantar la cita al día 26 de enero.

Sin embargo, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, dado que la Mesa no se reunirá finalmente hasta el viernes y que a los comparecientes hay que avisarles como mínimo con tres días de antelación, la fecha que bajaran ahora para interrogar a Feijóo es el jueves, día 29. Además, se tendrá que fijar nueva fecha para escuchar a José Manuel Cuenca y a Emilio Argüeso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Andalucía decreta 3 días de luto oficial por el accidente ferrovario en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Pascual: "El equipo está un poco cansado mentalmente"

Infobae

Seleccionaodr marroquí celebra que Brahim regrese al R.Madrid con más minutos tras la CAN

Infobae

Scariolo traslada sus condolencias a las víctimas del accidente de Adamuz

Infobae

Ernesto Valverde: "Estamos frustrados"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

ECONOMÍA

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”