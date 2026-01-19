Espana agencias

La canadiense Stakusic abandona la pista acalambrada y en silla de ruedas

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La canadiense Marin Stakusic no pudo terminar su partido con la australiana Priscilla Hon, víctima de los calambres que la obligaron a ser retirada en silla de ruedas de la pista, antes del final del choque de la primera ronda del Abierto de Australia.

La jugadora norteamericana empezó a sentir calambres y tuvo que ser atendida por los médicos de la pista y también por su adversaria, la local Hon, que acudió al otro lado para interesarse por el estado de su rival.

La jugadora canadiense, que perdía por 1-6, 6-4 y 5-3, no pudo ponerse en pie y tuvo que ser habilitada en una silla para dejar la pista y el partido. Hon se llevó el triunfo y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Austrlaia.

Stakusic acusó el intenso calor en Melbourne y que, el domingo, ya afectó a una de las recogepelotas durante el partido entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova. La asistente se desmayó y tuvo que ser auxiliada por las tenistas para dejar el recinto. EFE

