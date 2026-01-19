La CAF condena "comportamiento inaceptable" en la final de la Copa de África en Marruecos

Rabat, 19 ene (EFE).- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) condenó este lunes en un comunicado el "comportamiento inaceptable" de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa de África (CAN), disputada este domingo en Rabat entre Marruecos y Senegal.

La CAF no nombró expresamente a la delegación senegalesa, que retiró a sus jugadores del campo después de que el árbitro congoleño Ndala Ngambo señalase un penalti en el minuto 95 de partido, mientras un grupo de aficionados de los Leones de Teranga trataba de invadir el terreno de juego.

El encuentro, que Senegal ganó 1-0 en la prórroga, se interrumpió durante más de diez minutos tras una protesta del entrenador senegalés, Pape Thiaw, que ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con un penalti concedido al equipo marroquí, y que falló Brahim Díaz tras la reanudación del juego.

Durante la suspensión del partido, decenas de aficionados senegaleses intentaron irrumpir en el césped del estadio, pero los organizadores lograron detenerlos.

En su nota, la CAF rechazó "firmemente" cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el equipo arbitral o los organizadores.

Asimismo, anunció que examina todas las imágenes del incidente para remitir el caso a las instancias competentes y tomar "medidas adecuadas" contra los culpables. EFE