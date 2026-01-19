Espana agencias

La borrasca azota el litoral catalán y motiva una alerta a la población por fuerte oleaje

Guardar

Barcelona, 19 ene (EFE).- Protección Civil ha enviado este lunes un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las poblaciones de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Montsià y Baix Ebre ante la previsión de fuertes olas, de hasta 7 metros, por la borrasca Harry que desde esta mañana azota el litoral.

El temporal, que desde el pasado sábado afecta a toda Cataluña, se recrudece hoy con intensas lluvias y nevadas, además de mala mar y un fuerte viento, lo que ha motivado que Protección Civil mantenga activados los planes de alerta Inuncat, Neucat y Vencat, además del Allaucat por el riesgo de aludes en el Pirineo.

El comité técnico del pla Inuncat se ha reunido este lunes en la sede del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) de Protección Civil para poner la información de la que disponen "en común" y proponer "medidas de protección" para la población.

En una atención a los medios, el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, ha puesto el foco en las comarcas de Girona, ha alertado del incremento generalizado del cauce de los ríos y ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones.

"La cota de nieve puede superar los 40-50 centímetros en el Pirineo Oriental", ha asegurado Segalà, que ha remarcado que las lluvias podrían alcanzar los 250 litros por metro cuadrado.

La subdirectora de Protección Civil en Cataluña, Imma Solé, ha avisado de que la nieve podría superar los 80 centímetros por encima de los 2.000 metros en el Pirineo y ha explicado que podría nevar en la zona de la sierra de la Albera, el Montseny y Els Ports.

El temporal de levante y gregal ha obligado a activar los avisos rojos por el oleaje, que se espera que supere los cuatro metros de altura y unos máximos de 6-7 metros.

Además, se esperan rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en la costa central y la Costa Brava.

Por ese motivo, poco después de las 12:00 horas se ha enviado un mensaje a la población de las poblaciones de seis comarcas del litoral, para pedir a la ciudadanía que respete los puntos cerrados de la costa y se aleje de espigones, escolleras y paseos marítimos. A última hora de la tarde de ayer, esta misma alerta se envió a 19 municipios de la costa del Empordà.

El riesgo de aludes en el Pirineo es "muy alto", según Solé. De hecho, se trata de un temporal de "mucha intensidad".

Podría haber inundaciones cerca de los cauces de los ríos, y los avisos durarán hasta al menos mañana martes. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno apunta al tráfico de drogas como móvil del crimen a tiros de Pechina (Almería)

Infobae

El TS confirma prisión permanente revisable por matar a su pareja y su hija en Cantabria

Infobae

Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame por el accidente ferroviario de Adamuz

Infobae

Diputados, trabajadores y visitantes del Congreso guardan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas

Diputados, trabajadores y visitantes del

El TSJM tumba el recurso del Ayuntamiento de Madrid y ratifica la absolución de Luis Medina en el caso mascarillas

El TSJM tumba el recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Adamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival