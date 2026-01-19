La borrasca azota el litoral catalán y motiva una alerta a la población por fuerte oleaje

Barcelona, 19 ene (EFE).- Protección Civil ha enviado este lunes un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de las poblaciones de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Montsià y Baix Ebre ante la previsión de fuertes olas, de hasta 7 metros, por la borrasca Harry que desde esta mañana azota el litoral.

El temporal, que desde el pasado sábado afecta a toda Cataluña, se recrudece hoy con intensas lluvias y nevadas, además de mala mar y un fuerte viento, lo que ha motivado que Protección Civil mantenga activados los planes de alerta Inuncat, Neucat y Vencat, además del Allaucat por el riesgo de aludes en el Pirineo.

El comité técnico del pla Inuncat se ha reunido este lunes en la sede del CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Cataluña) de Protección Civil para poner la información de la que disponen "en común" y proponer "medidas de protección" para la población.

En una atención a los medios, el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, ha puesto el foco en las comarcas de Girona, ha alertado del incremento generalizado del cauce de los ríos y ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones.

"La cota de nieve puede superar los 40-50 centímetros en el Pirineo Oriental", ha asegurado Segalà, que ha remarcado que las lluvias podrían alcanzar los 250 litros por metro cuadrado.

La subdirectora de Protección Civil en Cataluña, Imma Solé, ha avisado de que la nieve podría superar los 80 centímetros por encima de los 2.000 metros en el Pirineo y ha explicado que podría nevar en la zona de la sierra de la Albera, el Montseny y Els Ports.

El temporal de levante y gregal ha obligado a activar los avisos rojos por el oleaje, que se espera que supere los cuatro metros de altura y unos máximos de 6-7 metros.

Además, se esperan rachas de viento de 60-70 kilómetros por hora, sobre todo en la costa central y la Costa Brava.

Por ese motivo, poco después de las 12:00 horas se ha enviado un mensaje a la población de las poblaciones de seis comarcas del litoral, para pedir a la ciudadanía que respete los puntos cerrados de la costa y se aleje de espigones, escolleras y paseos marítimos. A última hora de la tarde de ayer, esta misma alerta se envió a 19 municipios de la costa del Empordà.

El riesgo de aludes en el Pirineo es "muy alto", según Solé. De hecho, se trata de un temporal de "mucha intensidad".

Podría haber inundaciones cerca de los cauces de los ríos, y los avisos durarán hasta al menos mañana martes. EFE

